Душанбе, 16 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Евросоюз пытается придать характер международной гибридной угрозы инцидентам на своей границе с беженцами и мигрантами. Об этом 16 сентября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Характер международной гибридной угрозы пытаются придать инцидентам на границе с беженцами и мигрантами. Активно предпринимаются попытки переложить ответственность за миграционную проблему на страны транзита. И все это после того, что США и их союзники по НАТО сотворили в Афганистане и странах Ближнего Востока. Более того, позвали в Европу афганцев по приказу Соединенных Штатов Америки, а теперь отказываются их принимать», — сообщил Лукашенко в своём докладе.

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Он сообщил об использовании миграционного кризиса как повода для наращивания военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. В частности, у границ Белоруссии на постоянной основе развернута группировка войск, насчитывающая свыше 10 тыс человек и более 500 единиц тяжелой военной техники.«Кроме того, под предлогом борьбы с нелегальной миграцией в Литве с этого месяца используются новые подразделения НАТО для гибридного воздействия на наши страны», — добавил Лукашенко.

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