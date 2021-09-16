Саратов, 16 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Саратовской области около 4 тыс. детей заразились коронавирусом с начала года. Об этом заявил 16 сентября первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

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«Всего за весь период пандемии зарегистрировано 6004 случая, это чуть более 7% от общего числа. 341 ребенок — возрастом до года. С начала этого года уже заболели 3870 детей. За весь период пандемии госпитализированы с ковидом 900 детей, из них за этот год — 513. Все остальные дети получили амбулаторное лечение», — цитирует спикера «Взгляд-инфо».

В ковидных госпиталях в настоящее время находятся 56 детей, 50 из которых с подтвержденным диагнозом. Из тех, кто получает помощь в стационарных условиях — 17 детей с пневмонией, остальные с ОРВИ, уточнил Шувалов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове за сутки зарегистрировали больше всего заражений коронавирусом — 100 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 80 человек, 24 — в возрасте до 20 лет.

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