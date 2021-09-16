Владимир, 16 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Владимира Сипягина заявила, что информация о его отставке — фейк, сообщает РБК.

Ldpr.ru Владимир Сипягин

«Рабочий план губернатора расписан на месяц вперед, на ближайшие две недели — — конкретизированный», — цитирует издание пресс-секретаря губернатора Ольгу Петрову.

Ранее РБК со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Сипягин написал заявление об отставке. Такие же слухи появлялись неделей ранее, но в администрации региона их также опровергли.