Джалал-Абад, Киргизия, 16 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В городе Джалал-Абаде на юге Киргизии сотрудники милиции задержали неоднократно ранее судимого уроженца Узбекистана, торговавшего тяжелыми наркотиками. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел сегодня, 16 сентября.

Victor Арест

Наркоторговца поймали с поличным. Во время досмотра в пакете, который он принёс собой, обнаружили два брикета с афганским гашишем общим весом около 2 кг.

Впоследствии милиционеры, сыгравшие роль покупателей наркотиков, также задержали уроженца Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии, который намеревался продать им крупную партию «чарса» за $8 тысяч (583 тысячи рублей).

В ходе обыска в доме, в котором проживал наркоторговец, правоохранители обнаружили и изъяли пять брикетов с 5 кг гашиша афганского происхождения.