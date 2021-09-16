Москва, , 13:30 — REGNUM Международный телефонный разговор проведет 16 сентября президент РФ Владимир Путин. Об этом 16 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«Сегодня запланирован международный телефонный разговор у президента, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Также он уточнил, что утром 16 сентября российский лидер уже выступил по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и добавил, что в остальном у президента РФ намечена работа непубличного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос об эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не ставится под сомнение из-за выявленных в окружении президента РФ Владимира Путина случаев заражения коронавирусом.