Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовят выставить в 2022 году на торги усадьбу генерала Чернова в Невском районе города. Об этом 16 сентября сообщает издание АБН.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

На аукцион «ДОМ.РФ» будут выставлены 11 сооружений, включая усадьбу, которая является федеральным памятником. Объекты будут продаваться одним лотом с участком земли в 23 га.

«Обязательным условием станут правила дальнейшего использования объекта. В «ДОМ.РФ» обращают внимание на необходимость сохранения объектов культурного наследия и развития территории с учетом требований № 73-ФЗ», — говорится в сообщении.

Как уточняет издание «Деловой Петербург», торги по сдаче территории в аренду будут объявлены с условием — реализация проекта по схеме комплексное развитие территорий (КРТ). Он будет включать в себя сохранение парка площадью около 10 га. Остальную же территорию можно будет застроить среднеэтажным жильём, это около 130 тыс. кв.м. В случае продажи лота, обязательным условием для нового собственника станет сохранение объекта культурного наследия.

Отметим, усадьба генерала Чернова — памятник периода архитектурной эклектики в Невском районе Санкт-Петербурга. Она расположена на правом берегу реки Невы, выше Володарского моста на Октябрьской набережной. Усадьба была построена в 1889—1893 годах. После революции в усадьбе был открыт дом отдыха, в 1930-е годы — располагалась больница. С 1943 года на территории усадьбы располагалось радиостанция РВ-1141. После развала СССР «Сосновка» перешла от министерства связи к ФГУП «РТРС».