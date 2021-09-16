В Петербурге готовятся выставить на торги усадьбу генерала Чернова
Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге готовят выставить в 2022 году на торги усадьбу генерала Чернова в Невском районе города. Об этом 16 сентября сообщает издание АБН.
На аукцион «ДОМ.РФ» будут выставлены 11 сооружений, включая усадьбу, которая является федеральным памятником. Объекты будут продаваться одним лотом с участком земли в 23 га.
«Обязательным условием станут правила дальнейшего использования объекта. В «ДОМ.РФ» обращают внимание на необходимость сохранения объектов культурного наследия и развития территории с учетом требований № 73-ФЗ», — говорится в сообщении.
Как уточняет издание «Деловой Петербург», торги по сдаче территории в аренду будут объявлены с условием — реализация проекта по схеме комплексное развитие территорий (КРТ). Он будет включать в себя сохранение парка площадью около 10 га. Остальную же территорию можно будет застроить среднеэтажным жильём, это около 130 тыс. кв.м. В случае продажи лота, обязательным условием для нового собственника станет сохранение объекта культурного наследия.
Отметим, усадьба генерала Чернова — памятник периода архитектурной эклектики в Невском районе Санкт-Петербурга. Она расположена на правом берегу реки Невы, выше Володарского моста на Октябрьской набережной. Усадьба была построена в 1889—1893 годах. После революции в усадьбе был открыт дом отдыха, в 1930-е годы — располагалась больница. С 1943 года на территории усадьбы располагалось радиостанция РВ-1141. После развала СССР «Сосновка» перешла от министерства связи к ФГУП «РТРС».