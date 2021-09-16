Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Свердловской области завели уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «Уктус». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Перед работниками задолжали более 7,5 млн рублей за март-апрель 2021 года. На настоящий момент после вмешательства надзорного органа выплачена задолженность в размере свыше 5,8 млн рублей.

До этого было возбуждено дело об административном правонарушении (по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, невыплата в установленный срок заработной платы). Прокурор направлял иски в суд, их удовлетворили, и юрлицо признали виновным в совершении правонарушения. Компанию оштрафовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале погасили долги по зарплате перед работниками Сысертского хлебокомбината.