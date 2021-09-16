Москва, 16 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В ближайшее время немецкая компания Mercedes-Benz представит на российском авторынке электромобили EQE и EQS. Об этом сообщает портал «Авторевю».

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz EQS

Так, в середине октября текущего года в России должен начаться прием заказов на лифтбэк Mercedes-Benz EQS, который является электрифицированной версией S-класса. На авторынке России модель появится до конца 2021 года.

В России EQS будет представлен в версии EQS 580 4Matic, которая получила полный привод. Электрическая установка будет выдавать 523 л. с., а ёмкость аккумулятора составит 107,8 кВт∙ч. На немецком авторынке электрокар продается по цене от 136 000 евро (около 11,7 млн рублей).

Дебютировавший ранее электрический Mercedes-Benz EQE ожидается в России намного позднее. Модель представляет из себя электрифицированную версию E-класса. В Европу новинка начнет поступать в 2022 году. После этого модель появится на российском авторынке. По предварительным данным, в Германии электроседан будет продаваться за 70−75 тысяч евро (6−6,4 млн рублей).

Ранее компания Mercedes-Benz представила коммерческий компактвэн Citan второго поколения.

Читайте также: Mercedes-Benz представил систему управления автомобилем силой мысли