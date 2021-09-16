Индонезия и Россия провели переговоры перед саммитом G20
Джакарта, 16 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Представители Индонезии и России обсудили темы, представляющие взаимный интерес перед форумом G20, сообщает Antara.
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G20
Индонезия и Россия также разделяют взгляды на проект декларации лидеров G20.
Кроме того, представители двух стран также согласились с тем, что форум G20 должен приносить ощутимые выгоды. Россия полностью поддержала председательство Индонезии в G20 в 2022 году и предложила помощь.
Напомним, на форуме G20 Россия председательствовала в 2013 году.