Бишкек, , 13:27 — REGNUM Суд Нью-Йорка отказал горнорудной компании «Centerra Gold» в удовлетворении иска о наложении на Киргизию штрафных санкций в размере $1 млн (72,8 млн рублей) в день, передает госагентство «Кабар».

Судебный орган отклонил аргументы и ходатайство канадского инвестора, сославшись на то, что «юрисдикция суда оспаривается киргизской стороной в рамках рассмотрения апелляции».

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Еще одним поводом для отказа послужило то, что Нью-Йоркский суд не обладает подтвержденной персональной юрисдикцией над Киргизией.

В итоге суд постановил, что «ни одно из действий Киргизии не являлось нарушением автоматического приостановления, так как продление временного внешнего управления было продолжением статус-кво, отсрочка и запрос документов киргизскими судами не являлись решениями по существу дела, а уголовные расследования подпадают под соответствующие исключения».

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