Бишкек, 16 сентября 2021, 13:25 — REGNUM Формирование в Туркестане теократического государства негативно повлияет на текущую ситуацию в странах-членах Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, озвучивая позицию киргизских властей по ситуации в Афганистане.
«Нынешняя непредсказуемая военно-политическая обстановка в регионе вызывает большую обеспокоенность и требует тесного взаимодействия», — отметил он.
Вместе с тем киргизский президент отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам.
«Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — подытожил Жапаров.
* члены террористической организации, запрещенной в России