* талибами — запрещённая в России организация

Бишкек, , 13:25 — REGNUM Формирование в Туркестане теократического государства негативно повлияет на текущую ситуацию в странах-членах Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, озвучивая позицию киргизских властей по ситуации в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

«Нынешняя непредсказуемая военно-политическая обстановка в регионе вызывает большую обеспокоенность и требует тесного взаимодействия», — отметил он.

Вместе с тем киргизский президент отметил необходимость вести диалог с представителями новой власти Афганистана о возможных вариантах сотрудничества по различным вопросам.

«Мы надеемся на скорейшую стабилизацию ситуации в Афганистане и формирование нового инклюзивного правительства, с приемлемым для народа этой страны вариантом государственного устройства», — подытожил Жапаров.

* члены террористической организации, запрещенной в России