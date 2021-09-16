Москва, 16 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Система онлайн-голосования готова к работе в дни выборов 17−19 сентября. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказал в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Общественной палаты РФ начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. По его словам, система надежна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS.

ИА REGNUM Голосование

«Система московского электронного голосования существует с 2019 года, за это время мы набили много шишек, — отметил Костырко. — Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров. Мы уверены в ее надежности и стабильности. Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией «отложенное решение» — вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен. Таким образом, можно сказать, что бюллетень является несгораемым. Кроме того, голосование будет идти три дня без перерыва, и все желающие успеют проголосовать».

Функция «отложенного решения» позволяет при возникновении технических сбоев или проблем с подключением к интернету вернуться к своему бюллетеню и проголосовать еще раз в течение 24 часов с момента получения первого бюллетеня, но не чаще чем один раз в три часа. Кроме того, у электронного избирателя есть возможность проголосовать онлайн на участке или в центрах госуслуг «Мои документы».

За ходом голосования, в том числе онлайн, 17−19 сентября будет наблюдать столичный общественный штаб, который разместится в ЦВК «Экспоцентр». Созданная штабом единая экосистема наблюдения на всех уровнях нацелена на обеспечение соблюдения честных, открытых и легитимных выборов.