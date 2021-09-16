Киев, 16 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. 20 сентября на Украине начинаются масштабные украинско-американские военные учения «RAPID TRIDENT — 2021», сообщил 16 сентября штаб Сухопутных войск ВСУ.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

В сообщении отмечается, что в учениях примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран, впервые в истории будут проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Официальная цель учений — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Согласно официальной информации, учения продлятся до 1 октября и как ожидается, повысят уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов ВСУ, США и НАТО и государств партнеров.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году в учениях «Rapid Trident» участвовали около 4 тыс. военных из 9 стран. На церемонии открытия учений присутствовал президент страны Владимир Зеленский. «Rapid Trident» традиционно проводят на Западной Украине, на Яворовском полигоне во Львовской области.