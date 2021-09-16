Челябинск, 16 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Челябинске уже несколько месяцев не могут найти убийцу 49-летнего предпринимателя. Преступление было совершено утром 31 декабря на ул. Цвиллинга, 35, сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

Мужчина получил ранение в область головы. В больнице он скончался. На причастность к совершению преступления было проверено более 120 человек. Но найти убийцу пока не удалось.

Следователи полагают, что к преступлению может быть причастен один из граждан. Его фотография размещена на сайте областного следственного управления.