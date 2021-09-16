Варшава, 16 сентября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В «Польском театре» в Варшаве 16 сентября состоялась церемония вручения ежегодной Международной литературной премии имени Збигнева Херберта. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

В текущем году премии удостоился Юсеф Комунякаа — афроамериканец, живущий в Соединенных Штатах, ветеран войны во Вьетнаме, поэт, вдохновляющийся джазом и блюзом. Из-за состояния здоровья лауреат не смог прилететь в Варшаву.

Победителя выбрало международное жюри, в состав которого вошли поэты, эссеисты, переводчики и издатели. Председатель жюри Томаш Ружицкий во время своего выступления подчеркнул, что Юсеф Комунякаа является одним из самых оригинальных и выразительных поэтов нашего времени.

Международная литературная премия имени Збигнева Херберта — это награда в области мировой литературы. Прежде всего в области поэзии. Ее лауреатами в разное время были Уильям Стэнли Мервин, Чарльз Симик, Рышард Крыницкий, Ларс Густафссон, Брейтен Брейтенбах, Нула Ни Гоннал, Аги Мишоль и Дурс Грюнбайн.