Салехард, 16 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 16 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 91 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 сентября 49 128 заражений коронавирусом. Выздоровели 47 339 человек, 656 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).