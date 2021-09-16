Оренбург, 16 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 336 новых заражений коронавирусом, что на два превысило прошлый суточный показатель, сообщает 16 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года на территории региона зарегистрирован 72 551 носитель коронавируса. От болезни оправились 60 807 оренбуржцев.

Стоит отметить, за предыдущие сутки почти равное количество выявленных случаев заражения и фактов выписки из больниц в связи с выздоровлением — 336 и 335 соответственно.

Общее число жертв COVID-19 в Оренбуржье достигло 1747. За последние сутки умерли 11 человек.