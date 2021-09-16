Чита, 16 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Дальневосточный полпред Юрий Трутнев во время конференции «Забайкальский край в ДФО» 16 сентября обнародовал планы по модернизации городов Дальнего Востока. По его словам, в этот список войдёт и Чита в порядке очереди. Его слова цитирует пресс-служба правительства Забайкалья.

(сс) LxAndrew Площадь Ленина. Чита

«Мы только за счет ремонта дворов не справимся. Мы говорили на Восточном экономическом форуме, докладывали Владимиру Владимировичу [Путину] о модернизации городов. Сейчас это предложение прорабатывается в Правительстве. Я уверен в том, что все столицы регионов в этот список войдут. Войдет и Чита. Это вопрос очередности. Сразу все города, наверное, мы не сможем модернизировать. Надо быстрее готовить проекты, чтобы быстрее начать, быстрее в неё войти», — пояснил Юрий Трутнев.

По его словам, программа должна быть ориентирована на то, чтобы превратить город в красивое и комфортное для людей место.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости привести в порядок дальневосточные города Юрий Трутнев сообщил в преддверии Восточного экономического форума. Он рассказал о программе модернизации инфраструктуры Дальнего Востока, по которой за пять лет регионы получат 101,7 миллиарда рублей для строительства и ремонта объектов.