Москва, 16 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Вопрос об эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» не ставится под сомнение из-за выявленных в окружении президента РФ Владимира Путина случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, не ставит», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он напомнил, что заразиться коронавирусом могут и прошедшие вакцинацию от нового заболевания лица.

«Вместе с тем мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме можете переболеть», — пояснил Песков.

В то же время, он рассказал, что в окружении главы Российского государства в первую очередь заразились SARS-CoV-2 сотрудники, которые принимают участие в обеспечении его работы и безопасности.

«Это главным образом те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о тяжелых случаях заболевания COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина.