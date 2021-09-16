Саранск, 16 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум.

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 523 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в регионе выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 122 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3148 человек.