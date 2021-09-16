Мурманск, 16 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 140 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии этот диагноз медики региона поставили 70 460 раз. Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, среди новых заболевших — 53 мурманчанина, 23 мончегорца, 18 жителей Кандалакшского района. Случаи заболевания выявлены также в Североморске, Печенгском, Терском и других районах области. Всего на лечении с инфекцией находятся 11 886 человек.

За сутки в регионе жертвами ковида стали восемь человек, всего с начала пандемии коронавирус унес 1966 жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 19 594 носителей коронавиурса.