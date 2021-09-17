Краснодар, 17 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование началось в Краснодарском крае, в 08:00 17 сентября в регионе открылись все избирательные участки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию краевой избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Голосование в регионе, как и на территории всех регионов РФ, проходит 17, 18 и 19 сентября. В Краснодарском крае проходит 88 избирательных кампаний. Самая крупная из них — выборы в Государственную думу восьмого созыва, избирателям предстоит отдать свой голос за одну из 14 зарегистрированных на выборах партий, а также проголосовать за кандидата по одномандатным округам, на Кубани из образовано восемь. Также в регионе проходят выборы членов Совета федеральной территории «Сириус» первого созыва, глав 63 городских и сельских поселений и дополнительные выборы депутатов 23 представительных органов муниципалитетов.

Всего открылось 2 822 избирательных участков, подготовлено 1 777 резервных помещений. В списках избирателей — более 4 млн человек. За проведением выборов в Краснодарском крае на участках будут следить более 20 000 наблюдателей от политических партий, кандидатов, Общественной палаты. По данным на 13 сентября, технологией «Мобильный избиратель» воспользовались 132 033 человека, желающих проголосовать на территории Краснодарского края. Для освещения хода выборов избирательной комиссией края аккредитовано 76 средств массовой информации и 361 журналист. За общественным порядком во время голосования будут следить 20 тыс. сотрудников полиции и 5 тыс. казаков.