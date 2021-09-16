Москва, 16 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 35 рейсов, сообщает 16 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) andreas160578 Табло в аэропорту

По данным на 13:12, во «Внуково» задержано четыре рейса, столько же отменено, в «Домодедово» задержано 13 рейсов, два отменено, в «Шереметьево» четыре рейса задержано, восемь отменено.

Уточняется, что информация для онлайн-табло сервиса предоставлена аэропортами.