Киев, 16 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В ходе визита в Вашингтон делегация Украины действительно просила у США укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, заявил на брифинге 16 сентября глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

В связи с этим, отметил дипломат, обсуждались различные варианты технологий, которые Украина может получить или купить у США или при их содействии.

Кулеба не дал прямого ответа на вопрос, существует ли реальная возможность получить при помощи США системы ПРО «Железный купол». Министр лишь констатировал, что вопрос укрепления обороноспособности постоянно находится на повестке дня украинской власти.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине заявили, что страна может получить от США в рамках военной помощи новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, систему Iron Dome («Железный купол»). Впрочем, в Белом доме не смогли подтвердить информацию.