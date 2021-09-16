Белгород, 16 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. К осенней высадке деревьев приступают 16 сентября работники «Белгорблагоустройства». До конца месяца на улицах появятся 400 новых саженцев, сообщает пресс-служба администрации города.

Tim Дуб

Деревья из питомников украсят улицы Газовиков, Садовую, бульвар Юности, сквер на проспекте Ватутина и парк Победы, район улиц Бассейной — Красносельской. Для озеленения выбрали клён остролистный, тополь, липу европейскую, дуб красный, рябины, берёзы, яблони и туи. Специалисты уверены, что при посадке под зиму саженцы быстрее адаптируются, поскольку нет жары.

Как сообщало ИА REGNUM, на фестивале «Белгород в цвету» были установлены 150 крупномерных деревьев в вазонах — их тоже высадят на городские улицы.