Москва, 16 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Все лица из окружения президента РФ Владимира Путина, которые заразились коронавирусом, уже были вакцинированы, однако они не были ревакцинированы вовремя. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Из тех, кто заболел в окружении президента, практически у всех после вакцинации прошло определенное время, титры упали, и они вовремя не ревакцинировались. Поэтому, к сожалению, были инфицированы», — сказал Песков.

При этом, по его словам, практически все заражённые коронавирусом из окружения российского лидера болеют «или бессимптомно, или в легкой форме»: «Ни одного тяжелого случая нет».