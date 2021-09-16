Пермь, 16 сентября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 447 новых заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 16 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди выявленных носителей коронавируса 61 ребенок. Большинство зараженных граждан находятся дома под меднаблюдением — 339 человек, в больницах лечатся 47 пермяков.

С начала пандемии обще число выявленных заражений в регионе достигло 95 051. Выздоровели 84 139 человек, переболевшие COVID-19.

На сегодняшний день в больницах находятся 3096 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 162 человека подключены к аппаратам ИВЛ. Коечный фонд свободен на 23,8%.

Жертвами заболевания стали 4470 пермяков. За последние сутки зафиксировано 26 летальных исходов.