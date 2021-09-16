Москва, 16 сентября 2021, 13:11 — REGNUM В процессе перевалки белорусских грузов через российские порты могут возникнуть технические сложности. Об этом 16 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.
«Может не хватит мощностей, вагонов. Оборачиваемость вагонов в порт Усль-Лугу составляет 7 дней, в порт Клайпеда — 3 дня. Оборачиваемость вагонов в порт Мурманска — 14 дней», — отметил эксперт.
Это серьёзные издержки, которые заставляют задуматься о необходимости постройки ещё одной ветки железной дороги, заключил Суздальцев.
Напомним, что ранее политолог заявил, что у белорусского экспорта калийных удобрений могут возникнуть сложности после истечения срока контрактов с прибалтийскими партнёрами. Возможность использования порта Клайпеды также зависит от позиции литовских элит, считает Андрей Суздальцев.