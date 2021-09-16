Москва, , 13:11 — REGNUM В процессе перевалки белорусских грузов через российские порты могут возникнуть технические сложности. Об этом 16 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Порт Усть-Луга Lenobl.ru

«Может не хватит мощностей, вагонов. Оборачиваемость вагонов в порт Усль-Лугу составляет 7 дней, в порт Клайпеда — 3 дня. Оборачиваемость вагонов в порт Мурманска — 14 дней», — отметил эксперт.

Это серьёзные издержки, которые заставляют задуматься о необходимости постройки ещё одной ветки железной дороги, заключил Суздальцев.

Напомним, что ранее политолог заявил, что у белорусского экспорта калийных удобрений могут возникнуть сложности после истечения срока контрактов с прибалтийскими партнёрами. Возможность использования порта Клайпеды также зависит от позиции литовских элит, считает Андрей Суздальцев.