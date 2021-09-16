Лозанна, Швейцария, 16 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Альберто Салазара, бывшего тренера британского легкоатлета Мо Фары. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба суда.

Допинг

Отмечается, что в марте CAS в течение семи дней заслушал апелляции Салазара и его коллеги эндокринолога Джеффри Брауна. Полный отчёт об этом планируется опубликовать в ближайшее время.

Напомним, Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год. В этот период Фара четыре раза выиграл золотые медали Олимпийских игр, стал шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

В 2019 году Салазар и Браун были дисквалифицированы на четыре года за то, что использовал препараты для повышения уровня тестостерона у своих спортсменов. По данным New York Times, Салазар принуждал атлетов применять запрещённые вещества.