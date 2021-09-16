Элиста, 16 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 16 сентября.

Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 574 летальных исхода среди пациентов с положительный результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкию с рабочей поездкой прибыл главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии министерства здравоохранения России, главный врач больницы в КоммунаркеДенис Проценко. Как предполагается, он посетит «красную зону».