Магнитогорск, Челябинская область, 16 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области двух женщин будут судить за фальсификацию доказательств по гражданскому делу и мошенничество. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наследство

Следователи считают, что в 2019 году одна из этих гражданок, понимая, что после кончины её сожителя не имеет оснований для получения наследства, попросила свою знакомую, оказывающую юридические услуги, помочь с получением денег мужчины. Они изготовили несколько фиктивных договоров займа на 7 млн рублей, которые сожитель якобы взял у третьих лиц. А затем они подали в суд иски о получении денег из наследственного фонда.

Однако в суде было доказано, что эти договоры являются ложными. В ближайшее время обе гражданки предстанут перед судом.