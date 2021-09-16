Чита, 17 сентября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края с 17 по 19 сентября участвуют не только выборах депутатов Государственной думы. Им предстоит определиться также с руководителями муниципальной власти. Все избирательные участки начали работу, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Необходимо избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений. В девяти районах будут избирать депутатов Советов районов и в 86 городских и сельских поселениях — депутатов Советов поселений.

Всего жителям Забайкалья предстоит избрать 81 главу и 885 депутатов. По состоянию на 1 июля в Забайкалье числилось 780 611 избирателей.

Напомним, в 2016 году явка избирателей в Забайкалье составила 38,85%.

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Как сообщало ИА REGNUM, для оперативного выявления нарушений и соблюдения законности при проведении выборов в Забайкалье создан наблюдательный штаб площадью 340 квадратных метров. Там смогут разместиться порядка 85 человек.

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