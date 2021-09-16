Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор мужчине по обвинению в убийстве местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, подсудимый уже имел судимость за убийство.

Следственное управление СКР по Бурятии Место убийства в Улан-Удэ

Освободившись несколько лет назад из колонии он некоторое время жил у сестры. Однако позже он ушёл и стал бродяжничать, обосновавшись под трубами теплотрассы. 28 мая вечером он окликнул проходившего мимо прохожего и попросил закурить. Завязалась беседа, переросшая в ссору, в ходе которой бездомный нанёс жертве несколько ударов, от которых тот потерял сознание.

«Затем злоумышленник оттащил свою жертву в кусты, после чего, дождавшись темноты, добил мужчину при помощи ножа несколькими ударами в шею и уснул рядом с покойным. Следующим утром бездомный вернулся к сестре и рассказал об учиненной расправе, после чего попросил отвезти его в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

По итогам заседания 40-летний подсудимый признан виновным в убийстве и приговорён к 11 годам колонии строгого режима.