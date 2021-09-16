Элиста, 16 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 78 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 16 сентября. Днём ранее было подтверждено на два случая заражения больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в госпиталях получают 546 пациентов с COVID-19. Состояние 26 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 3 042 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 29 545 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 26 796 человек.