Лондон, 16 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Британский поп-певец Эд Ширан поделился своими мыслями о награждениях, назвав их «ужасными», и сказал, что часто чувствует себя «грустным» и «опустошенным» после них, пишет NME.

Eva Rinaldi Эд Ширан

В новом интервью воскресному MTV VMA, певец рассказал следующее: «Я не поклонник церемоний награждения, поскольку они заполнены множеством людей, желающих, чтобы другие люди потерпели неудачу. Комната наполнена негодованием и ненавистью ко всем остальным, и это довольно отталкивающая атмосфера», — сказал он в интервью. «Мне не нравится это». Он продолжил: «Все артисты — милые люди, но они окружены окружением, которое тоже хочет, чтобы они победили, все как бы смотрят друг на друга искоса».

Напомним, что один из самых популярных исполнителей современности готовит к выпуску свой новый альбом «=», который появится на стриминговых площадках 29 октября. Он уже презентовал три сингла — «Visiting Hours», «Shivers» и «Bad Habits»