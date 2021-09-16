Токио, 16 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Компания Suzuki представила в Японии немного обновленную версию внедорожника Jimny. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Suzuki Обновленный Suzuki Jimny

Все версии обновленного Suzuki Jimny получили датчик света, который автоматически включает фары при наступлении темноты и выключает в условиях дня.

Версии Jimny с автоматоматической трансмиссией оснастили системой Start-Stop. Данная система глушит мотор во время коротких остановок. Затем, если убрать ногу с педали тормоза, то двигатель будет автоматически запущен.

Преимущество дооснащения модели заключается в уменьшении среднего расхода топлива c 7,6 до 7 л на 100 км.

На авторынке Японии измененная версия Jimny появится 20 октября. Стоимость модели составит 1 485 000 иен (980 тыс. рублей).

Ранее компания Suzuki представила в Японии новую версию хетчбэка Ignis под названием Hybrid MV.

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