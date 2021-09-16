Подгорица, , 13:20 — REGNUM Действующее правительство Черногории нужно реконструировать — вместо существующих 12 нужно создать 18 министерств и ввести три должности вице-премьера. Об этом говорится в совместном обращении партии «Демократы» и коалиции «Демократический фронт», опубликованном 16 сентября.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении подчеркивается, что вице-премьеры одновременно выполняли бы работу министров. Распределением ведомств руководил бы формальный инициатор реконструкции правительства, а политические партии в соответствии с предусмотренной процедурой выдвинули бы своих кандидатов на министерские должности.

Авторы инициативы отметили, что Совет прокуроров будет избран на том же заседании, на котором будет избрано обновленное правительство.

«Таким образом будут решены открытые политические вопросы, 42-е правительство Черногории станет более сильным, и в стране будет достигнут тот уровень политической стабильности, который необходим для проведения дальнейших реформ», — цитирует издание Vijesti сообщение «Демократов» и «Демократического фронта».

Напомним, что в состав действующего черногорского правительства вошло большое количество партий с разными политическими программами. При этом в кабинет министров не были включены представители «Демократического фронта», которые получили на выборах в августе 2020 года значительное количество голосов в рамках коалиции «За будущее Черногории».