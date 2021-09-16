Уфа, 16 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Нарушения прав предпринимателей выявила прокуратура Башкирии в министерстве лесного хозяйства региона. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно срубленная древесина

Сообщается, что сотрудники прокуратуры выявили более 60 фактов нарушений сроков рассмотрения в 2021 году заявлений индивидуальных предпринимателей и юрлиц об утверждении проектной документации, о выдаче разрешений на использование земель лесного фонда и предоставлении в аренду лесных участков.

«Проверка показала, что ведомство в отсутствие предусмотренных законом оснований отказало хозяйствующему субъекту в выдаче согласия на сделку с арендованным лесным участком. Установлен случай предоставления компании лесного участка на выполнение работ по капитальному ремонту водопровода несмотря на то, что соответствующее заявление поступило от другой организации. Выявлены факты принятия министерством положительных решений по заявлениям о предоставлении услуг при наличии оснований для отказа в их оказании», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам республиканское надзорное ведомство внесло в адрес министра представление.

Отмечается, что в результате выявленные нарушения были устранены, при этом наказаны в дисциплинарном порядке два должностных лица.

Помимо этого, начальник одного из отделов министерства был оштрафован.