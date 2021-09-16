Москва, 16 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Рубль резко укрепился на торгах 15 сентября, отправив доллар к минимумам конца июня в районе 72,20 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Эта зона послужила плацдармом для отскока, оказав доллару поддержку, и сегодня, 16 сентября, котировки пытаются перейти к восстановлению, хотя пока поползновения выглядят скромно.

Российская валюта заручилась поддержкой нефтяного ралли, которое привело Brent выше $76 за баррель впервые с середины июля. Впоследствии цены не смогли удержаться на новых пиках, но остаются на высоких позициях и служат ощутимой опорой для рубля.

Ураганы в Мексиканском заливе в сочетании с резким падением запасов сырой нефти в Штатах помогают Brent удерживаться на плаву после вчерашнего ралли.

Однако дальнейший подъем «россиянина» под вопросом. Во-первых, вчерашний подъем выглядел слишком импульсивно на сочетании роста нефти и падения доллара.

Во-вторых, сегодня американская валюта восстанавливается на международной арене, а нефтяное ралли пробуксовывает.

В-третьих, налоговый период только начался, и рассчитывать на его поддержку пока не стоит. И наконец, настроения инвесторов остаются нестабильными и могут снова ухудшиться по мере приближения заседания ФРС на следующей неделе.

С технической точки зрения текущая картина предполагает отскок пары в направлении зоны 72,50 руб., которая представляет собой первичное сопротивление, тогда как гроза пробоя отметки 72 руб. невелика», — считает эксперт.

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