Саранск, 16 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 16 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 69 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 122 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровел 23 451 житель Мордовии. 523 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3148 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1246 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1904 человек.