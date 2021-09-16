Кишинёв, 16 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов 16 сентября покинули заседание. Трансляцию из зала заседания парламента ведёт пресс-служба законодательного округа.

Moldova.md Парламент Молдавии

Оппозиционеры ушли с заседания после того, как парламентское большинство выступило против включения в повестку предложений от блока. Члены Партии социалистов предложили рассмотреть законопроект о повышении на 40% зарплат медикам и вызвать руководство Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы задать вопросы о постоянном росте цен на топливо.

Депутаты из Партии коммунистов призвали вызвать в парламент министра экономики Андрея Спыну, чтобы он сообщил о переговорах по продлению контракта на поставку в Молдавию природного газа из России.

Напомним, договор о поставке газа из России в Молдавию действует до конца текущего года. Президент республики Майя Санду ранее заявила, что переговоры по новому договору должны вести представители газовой компании, а не руководители страны.