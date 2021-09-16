В Костромской области сотрудница почты и ее сын скончались от COVID-19
Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 16 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области прокомментировал информацию о смерти 54-летней сотрудницы почты в Судиславле и её 32-летнего сына от коронавируса — ИА REGNUM.
Информацию об этом в социальных сетях распространила местная журналистка Надежда Чичагова. Женщина указала, что оба судиславца сделали прививки от COVID-19, но «так и не дожили» до получения второй дозы вакцины.
ИА REGNUM обратилось за комментариями в департамент здравоохранения. В депздраве пояснили, что 32-летний мужчина не был привит от коронавируса. Оба заражённых скончались от осложнений хронических заболеваний, которые обострились в период течения COVID-19.
На данный момент в Костромской области официально зарегистрирован один случай осложнения от прививок против COVID-19. Нестандартная реакция организма наблюдалась у медицинского работника, проживающего в Галичском районе региона. Молодая женщина завершила курс вакцинации в январе 2021 года. После этого температура её тела повысилась до 39,9 C. Согласно врачебным инструкциям, температура после прививки не должна превышать 38,5 C. Поэтому её реакцию посчитали исключительным случаем. По данным на 16 сентября прививки от COVID-19 сделали около 30% населения Костромской области или 182 362 человека.