Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 16 сентября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области прокомментировал информацию о смерти 54-летней сотрудницы почты в Судиславле и её 32-летнего сына от коронавируса — ИА REGNUM.

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Информацию об этом в социальных сетях распространила местная журналистка Надежда Чичагова. Женщина указала, что оба судиславца сделали прививки от COVID-19, но «так и не дожили» до получения второй дозы вакцины.

«Ужасная новость. Судиславцы потрясены и шокированы известием о смерти почтальона Судиславской районной почты 54 лет и её 32 — летнего сына. Оба сделали прививки от коронавируса, но до второго компонента не дожили. Когда спрашивали женщину, как она переносит первый компонент прививки, она отвечала нет сил, слабость… Первой занемогла Л., ее увезли, а через два дня увезли в костромскую больницу и сына обессиленного. Диагноз — коронавирус. Все надеялись на легкое выздоровление, ведь первая прививка сделана, до второй оставалось два дня. Медицинский допуск был дан, никого не смутили сопутствующие болезни, о которых сейчас ведут речь. А у сына, скорее всего, их не было, поскольку еще молодой. Близких родственников, к сожалению, у них нет. Л. Умерла 3 сентября, сын — 10» , — написала на личной странице в Одноклассниках Чичагова.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в департамент здравоохранения. В депздраве пояснили, что 32-летний мужчина не был привит от коронавируса. Оба заражённых скончались от осложнений хронических заболеваний, которые обострились в период течения COVID-19.

«Оба пациента, действительно, были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина 32 лет — не был привит, его 54-летняя мать прошла первый этап вакцинации. Через 17 дней после первого этапа вакцинации женщина вызвала скорую. У обоих пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция. Хронические заболевания — одна из главных причин тяжелого течения COVID-19, несмотря на защиту, которую дает первый этап вакцинации. Поэтому даже после прививки, необходимо строго соблюдать меры предосторожности до полного курса вакцинации и формирования иммунитета к вирусу»

На данный момент в Костромской области официально зарегистрирован один случай осложнения от прививок против COVID-19. Нестандартная реакция организма наблюдалась у медицинского работника, проживающего в Галичском районе региона. Молодая женщина завершила курс вакцинации в январе 2021 года. После этого температура её тела повысилась до 39,9 C. Согласно врачебным инструкциям, температура после прививки не должна превышать 38,5 C. Поэтому её реакцию посчитали исключительным случаем. По данным на 16 сентября прививки от COVID-19 сделали около 30% населения Костромской области или 182 362 человека.