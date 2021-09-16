Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Meek Mill объявил, что готовит выпуск своего пятого студийного альбома под названием «Expensive Pain» — его первого альбома за три года, информирует портал NME.

Antonio Rull Рэп

Последний полноформатный релиз рэпера «Championships» вышел в 2018 году. С тех пор он также поделился мини-альбомом «Quarantine Pack», который был записан в его домашней студии во время карантина 2020 года, а также серией фристайлов и синглов. Два из этих синглов — «Sharing Locations» и «Blue Notes 2», оба выпущенные в этом году, будут представлены на новом альбоме.

https://www.instagram.com/p/CT2NU1UDLt8/

Альбом выйдет 1 октября. Артист уже поделился обложкой нового релиза, созданной художницей Ниной Шанель Эбни.