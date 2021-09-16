Лима, 16 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Перуанское политическое объединение Avanza País попросило не распространять видео с конфузом члена Конгресса страны Нормы Ярроу, на которых она во время онлайн-заседания Комитета по децентрализации в Zoom раздевается и заходит в душ. Об этом говорится в заявлении объединения в аккаунте в Twitter.

Джон Сарджент. Обнаженная египетская девушка. 1891

«Мы солидарны с нашим конгрессменом Нормой Ярроу. Она допустила непреднамеренную ошибку и извинилась. Однако мы отвергаем распространение видео. Пожалуйста, мы просим граждан и средства массовой информации не продолжать подвергать личную жизнь человека публичности», — говорится в сообщении объединения.

Ранее сама Норма Ярроу ранее извинилась за инцидент и пояснила, что очень спешила на встречу в больницу Лас-Мерседес в рамках работы в комитете, и в спешке забыла выключить видеокамеру в Zoom.