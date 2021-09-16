Афины , 16 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выступил на открытии выставки в Византийском и христианском музее 15 сентября, сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

На выставке, организованной Службой дипломатических и исторических архивов министерства иностранных дел по случаю 200-летия Греческой революции 1821 года, представлено не менее 200 архивных документов.

Дендиас отметил, что защита византийского культурного наследия должна быть обязанностью всех стран, потому что некоторые памятники являются частью мирового культурного наследия, такие как собор Святой Софии и монастырь Хора.

«Эти памятники сейчас используются иначе, в нарушение соответствующих международных обязательств», — подчеркнул он.

Дендиас подчеркнул: Греция ожидает, что Турция изменит свою «неоосманскую политику» и вернется к традициям светского государства, в том числе будет уважать памятники, которые установили «другие сильные духовные цивилизации». Это, добавил он, также отвечает интересам турецкого общества и соотносится с волей значительной его части.