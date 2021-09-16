Ростов-на-Дону, 16 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В четвёртом матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу «Ростов-Дон» уступил тольяттинской «Ладе». Выездная для подопечных Пера Юханссона встреча завершилась со счётом 30:31 в пользу хозяек площадки.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

«Это мой первый проигрыш в российской Суперлиге, но с тем составом, который выступил сегодня, мы сыграли хороший матч. Дали больше игрового времени некоторым из новых гандболисток. <…> Стиль игры «Лады» очень агрессивен: они берут скоростью, смелостью. Сегодня они обыграли нас в ситуациях «один в один». Это сильная команда», — отметил наставник ростовчанок.

Впереди у «Ростов-Дона» вылет в Бухарест, где 18 сентября состоится матч второго тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/2022 с местным клубом.