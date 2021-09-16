16 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Несмотря на то, что Пекин пошел ва-банк, надеясь, что Конде обеспечит ему доступ к сырью, КНР придется заново вкладывать средства, чтобы удержать новых влиятельных лиц Гвинеи на своей стороне.

Максим Исаев, , 13:38 — REGNUM 5 сентября спецназ Гвинеи взял под свой контроль страну, арестовав ее президента Альфу Конде и приостановив действие конституции. Ссылаясь на разгул коррупции, нарушения прав человека и бедность, лидер мятежников подполковник Мамади Думбуя объявил на следующий день, что в ближайшие недели будет сформирована новая администрация «национального единения».

4-й президент Гвинеи Альфа Конде Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время запланированной в тот день пресс-конференции представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин внимательно следит за развитием событий, выступает против действий военного подразделения и призывает к «немедленному освобождению» главы государства. Поразительным было то, что Пекин, сделав столь резкие заявления о внутренней политике страны, пошел на отказ от своей позиции «невмешательства». Однако в конкретном случае Гвинеи у Китая есть веские причины уделять пристальное внимание политическим событиям в этой стране, пишет Натали Самбхи в статье, вышедшей 16 сентября в The Strategist.

Прежде всего, такой шаг объясняет то, в какой степени государственный переворот в Гвинее оказывает влияние на долгосрочную стратегию Китая по диверсификации поставщиков железной руды. В рамках этой стратегии Пекин обратился к Африке. Поскольку два из 15 крупнейших поставщиков КНР — ЮАР и Мавритания — уже находятся в Африке, китайские компании в настоящее время изучают запасы в Алжире, Камеруне, Республике Конго, Либерии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Габоне, Нигерии и Мадагаскаре.

Однако Гвинея уникальна. Страна богата полезными ископаемыми: ее горный хребет Симанду протяженностью 100 км содержит около 8,6 млрд тонн железной руды, содержание железа в которой превышает 65,5%. Эти залежи считаются одними из последних неразрабатываемых в мире. Благодаря Симанду правительство Гвинеи смогло убедить Китай пойти на инвестиции в крупный проект постройки железной дороги протяженностью 650 км, глубоководный порт и связанные с ним объекты в рамках китайской инициативы «Один пояс и один путь».

Грузовик, перевозящий руду из карьера. Гвинея (сс) darrylkeith

Пока что Пекин не стремится оказывать давление на Австралию в рамках своей кампании экономического принуждения, в которой серьезно пострадали отрасли производства говядины, ячменя, омаров и вина, еще и с помощью импорта австралийской железной руды. Ряд аналитиков утверждает, что Гвинея представляет собой «одно из лучших среднесрочных и долгосрочных решений для снижения зависимости» от австралийской железной руды, другие предупреждают, что ее недостаточно, чтобы освободить Китай от зависимости от австралийских поставок. В любом случае благодаря запасам Гвинеи у Пекина могут появиться некоторые рычаги воздействия.

Потенциал Гвинеи по-прежнему зависит от нескольких факторов. Во-первых, неясно, будут ли зачинщики государственного переворота и временная администрация соблюдать соглашения, подписанные с китайскими компаниями при предыдущем правительстве. Одно такое соглашение, заключенное между администрацией Конде и консорциумом SMB-Winning в июне прошлого года, позволяет китайско-сингапурско-гвинейскому концерну приобрести права на добычу двух блоков на севере Симанду на сумму примерно $19 млрд.

Планы по разработке Симанду за последние два десятилетия застопорились из-за коррупции и периодической потери интереса к нему, несмотря на участие ряда горнодобывающих компаний и инвесторов (Rio Tinto была первым иностранным инвестором, получившим лицензию на разведку в 1997 году). Если Китай серьезно намерен заниматься разведкой Симанду, ему придется заплатить до $20 млрд в течение следующих пяти лет на развитие инфраструктуры и рудника. Как заметил один аналитик, «в эти непростые времена Китай, похоже, готов сделать эти инвестиции».

Добыча железной руды (сс) sarangib

Внутренние факторы в Китае, такие как сокращение производства стали, ограничения на загрязнение окружающей среды и шаткое финансовое положение крупных застройщиков, также будут определять китайские закупки австралийской железной руды. Переворот на данный момент добавляет еще большей неопределенности планам Пекина.

Помимо железной руды, Китай также обеспокоен перебоями в поставках алюминия. Будучи вторым по величине поставщиком бокситов в мире, Гвинея удовлетворяет 55% потребностей Китая в них. Из-за опасений, что политическая нестабильность может сорвать поставки, цена на этот металл достигла 10-летнего максимума на следующий день после переворота. На данный момент горнодобывающие компании освобождены от общенационального комендантского часа Гвинеи. Однако по-прежнему неясно, какова ситуация с добычей на местах. Некоторые операторы заявили, что работа ведется в обычном режиме, в то время как другие компании не подтвердили этого. Если подобная ситуация изменится, Канберра и Джакарта могут выиграть. Вместе с Гвинеей на Австралию и Индонезию приходится 99% закупок бокситов в Китае.

Если принять во внимание эти ключевые сырьевые товары, у китайского руководства есть законные опасения по поводу будущей экономической и политической стабильности Гвинеи. Несмотря на отсутствие сопротивления со стороны других армейских частей, в том числе президентской гвардии, риск по-прежнему есть. Китайский чиновник из экономического и коммерческого отделения посольства Китая в Гвинее предупредил о нескольких факторах, включая общий экономический спад. Хотя некоторые граждане и были рады смещению Конде, если лидеры государственного переворота не смогут удовлетворить ни его сторонников, ни оппозиционные лагери, риск общественных беспорядков сохраняется. После прошлогодних президентских выборов в октябре начались массовые акции протеста, в которых погиб 21 человек. Магазины были закрыты, на несколько дней отключались или плохо работали интернет и телефонные сети.

4-й президент Гвинеи Альфа Конде Kremlin.ru

Китай призвал к освобождению президента, однако этот призыв едва ли остановил ослабление доверия общества к политической системе Гвинеи. Еще до переворота в стране шли антидемократические процессы. Прошлогодние выборы в законодательные органы и конституционный референдум были отложены на две недели после того, как Международная организация франкоязычных стран, организация франкоязычных правительств, выразила озабоченность по поводу 2,49 млн «проблемных» записей в списках избирателей.

Тем не менее тот факт, что гвинейское общество поддержало свержение президента, не должен рассматриваться в качестве поддержки правления военных. Воспоминания о времени, когда они захватывали власть в стране, еще очень живы. Так, в сентябре 2009 года военнослужащие расстреляли невооруженных несогласных с очередным переворотом. Тогда было убито 157 человек, ранения получили 1 тыс. 253, 109 женщин были изнасилованы или подверглись иным формам сексуального насилия.

Протесты в Гвинее против правления Альфа Конде (сс) Aboubacarkhora

Китайская государственная медиасеть CGTN передала заявление представителя правительства Гвинеи, который «беспокоился» о двусторонних отношениях с Китаем и призвал «всех работать вместе, чтобы спасти это сотрудничество», особенно в отношении текущих и будущих проектов. И все же, несмотря на его массовые и согласованные инвестиции в инфраструктуру, развивающиеся рынки и даже миротворчество на африканском континенте, кажется, что у Пекина мало рычагов, чтобы существенно повлиять на политических и военных игроков на местах. Несмотря на то, что Пекин пошел ва-банк, надеясь, что Конде обеспечит ему доступ к сырью, КНР придется заново вкладывать средства, чтобы удержать новых влиятельных лиц Гвинеи на своей стороне.