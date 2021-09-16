Рязань, 16 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Рязанской области 16 сентября подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё шесть пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,25%. Всего в Рязанской области выявлено 40 579 носителей инфекции. Справились с заражением 37 116 человек, из них 13 выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 032 пациента.