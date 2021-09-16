Москва, , 12:54 — REGNUM Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно о тяжелых случаях заболевания COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина. Он заявил об этом 16 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — заявил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, отвечая на вопрос о том, будут ли изменены протоколы охраны здоровья президента из-за проникновения коронавируса в ближайшее окружение главы Российского государства: «Безусловно, нужен анализ».

«Кто-то все равно был инфицированным. Когда происходят мероприятия с участием главы государства, тем более публичные, так или иначе в их проведении, организации, освещении занято очень много людей, поэтому, конечно, можно снизить до минимума риск проникновении коронавируса, но в условиях пандемии при осуществлении обычной работы, конечно, исключить это на 100% практически невозможно», — пояснил он.

При этом представитель Кремля добавил, что из-за этого «не представляется возможным точно определить», когда и где SARS-CoV-2 смог попасть в ближайшее окружение президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пробудет на самоизоляции из-за вспышки COVID-19 в его ближайшем окружении еще как минимум одну неделю.