Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Учителей гимназии № 108 в Екатеринбурге не обязывали собирать информацию по родителям, намеревавшихся проголосовать на выборах 17−19 сентября. Об этом сообщило руководство учебного учреждения.

Как передаёт свердловский «Центр общественного наблюдения» (ЦОН), ранее в интернете появилась информация, что учителя собирали личные данные тех, кто планировал прийти голосовать на участок, относящийся к гимназии.

По словам директора гимназии Натальи Шубиной, руководство «не давало поручений учителям собирать информацию у родителей по вопросам, связанным с выборами». Классные руководители заявляют, что не занимались уточнением сведений у родителей.

«Таким образом, сообщение о нарушении не нашло своего подтверждения», — считают в «ЦОН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области обсудили мифы о российских выборах.

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